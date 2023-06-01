スリムクラブの真栄田賢が、不倫を打ち明けた際の妻からの反応を明かし、千鳥らが「えー！」「素晴らしい奥さん」と驚くヒトコマがあった。【映像】不倫を打ち明けた際の妻の言葉『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。多様化する芸能界で悩める芸能人が急増中。