マダニ【提供 国立感染症研究所】 高松市は、マダニに噛まれたとみられる80代の男性が死亡したと発表しました。 高松市によると、5月14日に高松市内の医療機関から「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」が死因と考えられる事例の報告があったということです。SFTSは主に病原体を持ったマダニにかまれることで起こる感染症です。 男性は自宅近くの山でマダニにかまれたとみられていて、5月1日に発症し7日に入院。発熱や