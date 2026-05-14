ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に出場。今季7試合目の先発登板で投手に専念、7回4安打無失点8奪三振の好投で今季3勝目を挙げた。大谷は105球を投げ切り、規定投球回にも到達。防御率0.82で両リーグトップに返り咲いた。 ■安定感抜群の好投 大谷は初回、中前打と四球で得点圏に走者を背負うも後続を切って無失点の立ち上がり。2回表もウィリー・アダメス内野手