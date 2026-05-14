お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が14日に更新されたYouTubeチャンネル「ひっかかりニーチェ【テレビ朝日公式】」に出演。相方の“カジサック”こと梶原雄太（45）がテレビでもう一度活躍するのは“無理”だと語る場面があった。「もう一回キングコングがテレビのMCになるには?」とし、コンビが再びテレビ業界で輝く方法を考える会。そこでお笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるまは「カジサックさんが巻き返す