きょう午前、栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、住人3人がバールのようなもので次々と殴られ、60代の女性が死亡しました。警察は「強盗に関わった」と話す自称10代の男を確保し、捜査しています。現場から中継です。【写真を見る】「家族がバールで殴られた」69歳女性が死亡目出し帽の複数人が住宅に押し入る“強盗に関わった”自称10代の男を確保栃木・上三川町「家族がバールで殴られた」目出し帽をかぶった複数人