北九州市のＮＰＯ法人「抱樸（ほうぼく）」の奥田知志理事長らは１３日、特定危険指定暴力団工藤会」の旧本部事務所跡地（小倉北区）で整備を進めている複合型福祉施設が、１１月に供用開始予定であることを明らかにした。施設運営を支える企業・団体を募集する「百社中（ひゃくしゃちゅう）プロジェクト」も新たに始動させるとしている。複合型福祉施設は３階建てで、総工費約１６億円をかけて建設しており、抱樸が取り組む