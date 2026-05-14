巨人の中山礼都外野手（２４）が１４日、出場選手登録を抹消された。前日１３日の広島戦（福井）に「８番・右翼」でスタメン出場も５打数無安打。走者得点圏の好機で３打席連続で打者有利カウントでのファーストストライクを見逃して凡退していた。この日、北陸遠征から帰京した阿部監督は中山に２軍降格を伝えたと明言。走者得点圏での打撃について本人と直接、話をしたといい、「振れなかったもんね。その勇気がなかった