お笑いコンビ「スリムクラブ」の内間政成（49）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、タレント・タモリ（80）の“神対応”を明かした。内間は「2011年、嫁は妊娠してました。順調だったのですが、妊娠30週で逆子である事が判明しました。そんな時に出演させてもらったのが、『笑っていいとも！』」とあるエピソードについて語り始める。「タモリさんに安産祈願を書いて貰ったら、安産間違いなしと言われていました。そ