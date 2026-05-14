東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が14、自身のXを更新。画像を投稿しながら、株取引をした銘柄を明かして損切りしたことを報告した。【写真】気になる！損切りした水谷隼の株銘柄定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「損切りしすぎてつらい…しばらくノーポジで」と嘆き。投稿したスクショでは、IHI（7013）を2万株、ソフトバンクグループ（9984）を3万株保有していたがことが