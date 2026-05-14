母親の遺体を佐賀市内の土手に遺棄したとして、韓国籍の無職の男が逮捕されました。逮捕されたのは、韓国籍で自称、滋賀県に住む無職・金鎮日（キムジンイル）こと、金本保則容疑者（53）です。金本容疑者は、4月16日から5月12日までの間に佐賀市に住む母親の金本文子さん（79）の遺体を市内の土手に遺棄した疑いが持たれています。金本容疑者は8日に警察に行方不明届を提出し、その4日後に「佐賀空港近くの土手に死体がある」と自