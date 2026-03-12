“ある有名実業家”の発言が、連日ネットニュースを騒がせている。その実業家は4日、《大阪→東京の新幹線お腹減ったから新大阪駅で551の豚まん買って、車内で食べてたら隣のおっさんに言われた。「551は新幹線で食べちゃダメだろ」》と自身のXに投稿。新幹線内で「豚まん」を食べようとしたところ隣の乗客に注意され、言い返したというエピソードを報告しており、《こういう自分の価値観をいきなり他人に押し付ける人、どう思