カバー社が手がける、異世界を舞台にしたバーチャル空間プロジェクト「ホロアース」が14日、公式Xを更新。サービスの終了を発表した。「重要なお知らせ」と書き出して「このたび #ホロアース は、誠に勝手ながら2026年6月28日(日)21:00をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました」と報告。「ご利用いただいたすべての皆様に、心より感謝申し上げます」と謝罪。「ホロアースプロジェクト責任者の福田(IKKO)