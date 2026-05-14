沖縄県の世界自然遺産「やんばるの森」で、絶滅危惧種のカメなどを密猟した疑いでペットショップの経営者と店長が逮捕されました。逮捕されたのは、茨城県土浦市にあるペットショップの経営者・小室寿洋容疑者（49）と店長の大竹綾乃容疑者（37）です。2人は2024年10月、沖縄県の世界自然遺産「やんばるの森」で、国の天然記念物で絶滅危惧種の「リュウキュウヤマガメ」4匹や「クロイワトカゲモドキ」2匹を密猟した疑いが持たれて