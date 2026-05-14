東京・中央区のメンズエステ店に客を装って訪れ、経営者の女性から現金100万円を脅し取ったとして、同和団体の元幹部の男が逮捕されました。恐喝の疑いで逮捕されたのは、新津匡樹容疑者（46）で、同和団体「全日本同和事業連盟」の幹部だった去年9月、東京・中央区のメンズエステ店に客を装って訪れ、30代の女性経営者に対して、団体の自分の名刺を示した上、「個人情報全部知ってるよ。ネットに晒すから」などと脅迫し、現金100