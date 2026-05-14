お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（50）が14日、自身のインスタグラムを更新。第1子男児の誕生を報告した。【写真】小さな男の子を抱いて…微笑む田中卓志田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました」と報告。「嬉しい気持ちでいっぱいです！」と喜びをつづった。続けて「男の子です」と明かし「髪の毛は結構生えてました！（笑）」とユーモアを交えて紹介した。「産まれた時の話を、オールナイトニッポンポッドキャ