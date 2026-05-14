ニューヨーク共同】米ニュージャージー州のシェリル知事は12日、6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に関連し、試合日のニューヨークから州内の会場までの往復鉄道料金を98ドル（約1万5千円）に引き下げると明らかにした。当初は150ドルに設定され、批判が上がっていた。対象となる料金は、ニューヨークマンハッタン中心部のペンシルベニア駅からニュージャージー州のメットライフ・スタジアムの