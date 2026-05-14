ひろゆきこと実業家の西村博之さんが2026年5月13日にXで妻のゆかさんから公開説教を受けた。「さっき番組見ながら説明したでしょ！」発端となったのは、ひろゆきさんが「見届け人」を務めた恋愛リアリティ番組「恋愛病院」（ABEMA）に出演したミス東大の神谷明采さんについて、ひろゆきさんが「そこまで可愛くない」と発言したこと。13日、当該発言を振り返る趣旨の動画を神谷さんが引用し、「絶対に許さない！！」とつづると、ひ