私立北越高校（新潟市）の男子ソフトテニス部員を乗せたマイクロバスが道路脇に突っ込み生徒１人が死亡した磐越道の事故。過失運転致死傷容疑で逮捕された無職・若⼭哲夫容疑者（68）を蒲原鉄道（新潟県五泉市）に「ドライバー」として紹介した人物を福島県警が特定し、事情を聴いていることがわかった。高校とバス会社との不透明な契約に、危険な運転の常習者だった若山容疑者がなぜ絡んだのか。事件の登場人物がつい