3月4日、実業家の河原由次氏が《大阪→東京の新幹線お腹減ったから新大阪駅で551の豚まん買って、車内で食べてたら隣のおっさんに言われた。「551は新幹線で食べちゃダメだろ」》と注意されたことを自身のXに投稿。たちまちSNS上で議論を呼んだ。この話題には著名人の意見表明も相次ぎ、3月5日には河野太郎元デジタル担当相が自身のXに《551って新幹線で食べたらあかんの》と投稿。3月6日にはお笑いコンビ・スリムクラブの