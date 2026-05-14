去年（2025年）10月、高知県の宿毛湾でクロマグロが大量に回遊し、わずか1週間で高知県が定める漁獲量の上限に達しましたが、今年（2026年）5月に入っても同じ状況が続いていることが分かりました。去年10月に宿毛湾で撮影された映像では、海面近くに大きなクロマグロが次々と集まっています。一方、5月8日に同じ宿毛湾で視聴者が撮影した映像では、エサに群がるクロマグロの姿が。クロマグロは資源量を維持するため、国が2015年か