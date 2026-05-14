文字どおり「青天の霹靂」だった。５月９日のプレミアリーグ第36節、初夏の陽が差し込むアメックス・スタジアムで、三笘薫を襲ったケガの不運。残るリーグ戦２試合に欧州カップ戦への出場権が懸かるブライトンにとって、そしてワールドカップ招集メンバー発表を翌週に控えた日本代表にとっても、いきなり上空に暗雲が立ち込めたようなものだ。ホームにウォルヴァーハンプトン（ウルヴズ）を迎えたブライトンは、すでに降格が決