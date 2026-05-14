カゴメは14日、「カゴメトマトケチャップ」の一部商品の外袋を、5月下旬ごろから順次、印刷部分を減らして透明にすると発表した。中東情勢悪化により、外装の印刷に使用している白インキの原料供給が不安定になっているため。