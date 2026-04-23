お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢が22日、Xに小学生のときに誘拐されそうになったできごとを投稿した。 【写真】もしかしたらこのコンビがなかったかもしれない 真栄田は「今日、沖縄に来ていて、実家の近くを歩いてて思い出したんだけどさ」と記した。「 昔、俺が小学2年生の時。学校の帰り道を歩いていたら、横に白い車が止まって、中から運転していたおじさんが、『僕、道教えて』と言ってきて、俺が『はい』って言