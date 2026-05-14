俳優の中村倫也が、14日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。妻で日本テレビ・水卜麻美アナと結婚する前に紹介していた人物を明かした。【写真】婚姻届の証人を務めた”人気芸人”中村が、ゴルフ仲間として赤楚衛二、おいでやす小田、日村勇紀の名前をあげてトークしている中、日村の妻・神田愛花が「私も何度かゴルフご一緒させていただいて」とコメント。神田は続けて、中村のすごさに