AFC U17女子アジアカップ 中国2026の準決勝が14日に行われ、U−17女子日本代表はU−17女子オーストラリア代表を4−0で撃破。3大会連続の決勝進出を決めた。12チームが参加するU17女子アジアカップは、今回で10回目の開催。上位4チームには、今年10月からモロッコで行われる2026 FIFA U-17女子ワールドカップへの出場権が与えられる。今大会、グループBに組み込まれた日本は3戦全勝、21得点無失点と圧倒的な成績を残し、首位