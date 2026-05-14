福井県は１４日、セクハラ問題で辞職した杉本達治前知事の退職金約６０００万円について、杉本氏から１５００万円を返還したとの連絡があったことを明らかにした。退職金を巡っては、杉本氏は当初、セクハラ問題の調査費に相当する１０００万円を返還する意向を示していた。これに対し、県議会からさらなる返還を求める声が相次ぎ、石田嵩人知事は３月、杉本氏と東京で面会し「これ以上の返還を求めないことを条件」に、５００