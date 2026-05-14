カゴメは14日、公式サイトを通じて「カゴメトマトケチャップ」3品の外装パッケージを変更すると発表した。中東情勢の緊迫化に伴うインクや塗料の需給状況の変化により、印刷下地として使用している白インクの確保に影響が生じているための対応である。【画像】カゴメ発表全文サイトでは「中東情勢の緊迫が続く中、インクや塗料の需給状況の変化に伴い、『カゴメトマトケチャップ』の外装パッケージに使用している白インクにも