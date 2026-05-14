大津市の住宅で2023年、元妻（35）とその父（71）をくわで殴り殺害しようとしたとして、殺人未遂と住居侵入の罪に問われた将棋の元プロ棋士橋本崇載被告（43）の控訴審判決で大阪高裁は14日、懲役5年とした一審大津地裁の裁判員裁判を支持し、弁護側の控訴を棄却した。伊藤寿裁判長は判決理由で、元妻への逆恨みが動機で、包丁などに比べて高くはないが殺傷能力のある凶器を事前に用意しており「重大な傷害を負わせる目的があ