大谷翔平投手（３１）は１３日（日本時間１４日）の本拠地ジャイアンツ戦で７回を４安打無失点、８奪三振の完ぺきな内容で３勝目をマーク。防御率０・８２と両リーグを通じてトップに立ち、４―０とチームの連敗を４で止めた。最速１６１・９キロ。宝刀スイーパーが冴えわたり、１０５球を投げ終えた大谷は米メディア「スポーツネットＬＡ」などに「自分のやるべきことを重視しながら、相手の反応を見ながらコーチ、ウィルと話