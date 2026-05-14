市川市動植物園のサル山で暮らすパンチくんが一躍人気者に！ その姿をひと目見ようと、国内外から訪れた来園者が熱視線を送る。パンチの姿を見守ろうと、サル山には人だかりが！1987年開園の市川市動植物園は、哺乳類を中心に約40種類の動物を飼育。動物との距離も近く、表情や愛らしい仕草を間近で見られ、気軽に動物との触れ合いが楽しめる。そんなローカルでアットホームな動物園に生まれたニホンザルのパンチくんが世界的な注