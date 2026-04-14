お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢が、募金をしようと小銭入れをひっくり返して全額を募金箱に入れたところ、後になって小銭と一緒に入れていた結婚指輪まで募金箱に投入したことを13日に更新したXで明かした。 【写真】「きれいな指してたんだね」「どなたの手ですか？ 綺麗ですね～」の声 真栄田は「ちょっと前にさ、『やっちまったぁ！』がありまして。。」と振り返った。「横浜の駅近くでさ、お子さんが珍しい