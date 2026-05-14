ロックユニットVINYL（ヴィニイル）が14日、公式Xを更新。ギタリスト鈴木新（58）の緊急入院で、公演をキャンセルすることを発表した。鈴木について「昨夜、ギタリストの鈴木が持病である肺気腫に加え、中度の肺炎を併発し一時呼吸困難となったため、医師の判断により緊急入院をいたしました。幸い命に別状はなく、現在は経過観察のもと療養しております」と発表。「医師より約一ケ月程度の安静が必要との診断を受けたため、誠に残