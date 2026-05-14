【北京＝遠藤信葉】中国・米国の人民大会堂で１４日午前に始まったトランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談が終了した。中国国営新華社通信が報じた。台湾問題やイラン情勢、貿易などについて協議されたとみられる。習氏は会談冒頭、トランプ氏の訪中を歓迎。「世界は新たな岐路に立っている」との認識を示し、「安定した米中関係は世界にとって有益だ」と述べ、トランプ氏に協調を呼びかけた。習氏は