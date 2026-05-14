サッカーのW杯北中米3カ国大会の決勝会場となるスタジアム＝米ニュージャージー州イーストラサフォード（ゲッティ＝共同）気候科学者の国際チーム「ワールド・ウェザー・アトリビューション」は14日、サッカーW杯北中米3カ国大会では、選手が暑さによって健康リスクにさらされるとの分析結果を発表した。地球温暖化が進み、1994年の米国大会と比べてリスクは増えており「選手の健康やパフォーマンスを守る対策が必要だ」と訴えて