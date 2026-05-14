FIFA（国際サッカー連盟）は14日、FIFAワールドカップ2026決勝で開催されるハーフタイムショーに出演するヘッドライナーを明らかにした。6月14日（日本時間15日）に開幕を迎えるアメリカメキシコ・カナダの共同開催となる今夏のW杯は、7月19日（日本時間20日）に決勝が開催される。そんな決勝ではW杯史上初の試みとしてハーフタイムショーが行われることが明らかになっていたなか、『ニュージャージー・スタジアム（アメリ