呉市音戸町で大規模な火災が発生しています。映像は現在の様子です。発生から3時間以上が経った今も炎が上がっており、現在も消火活動が行われています。■大塚 謙一 記者リポート「爆発音がしました。今、大きな爆発音がしました。」火災が発生しているのは、呉市音戸町渡子（とのこ）の中本船舶工業です。警察と消防によると、午後0時48分頃、付近の住人から「大量の黒煙があがっている」と通報が相次ぎました。消