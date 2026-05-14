沖縄県の世界自然遺産「やんばるの森」で、絶滅危惧種のカメなどを密猟した疑いでペットショップの経営者らが逮捕されました。ペットショップ経営者の小室寿洋容疑者（49）と店長の大竹綾乃容疑者（37）は2024年、沖縄県北部の「やんばるの森」で、国の天然記念物で絶滅危惧種の「リュウキュウヤマガメ」や「クロイワトカゲモドキ」を密猟した疑いが持たれています。小室容疑者は捕獲したカメを宅配便で「衣類」などと偽って茨城県