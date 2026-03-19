医療コメディドラマ『Scrubs～恋のお騒がせ病棟』で知られる俳優ザック・ブラフ（50）が、AIチャットボットと交際しているというネット上の噂を否定した。



【写真】以前交際していた美人女優

3月13日、ザックはインスタグラムストーリーへの投稿で噂がこれほど広まったことへの驚きを示しつつ、こう述べた。「チャットボットとは付き合っていない。こんな言葉を打たなければならないとは信じられない。これは『Scrubs』の次のエピソードのストーリーラインだ。そこから来たのかも？よくわからないけど、俺じゃない」。投稿は「love」と「チャットボットと付き合っていない男より」という一文で締めくくられた。



その後ザックは再びインスタグラムに投稿、噂の発信源がジェニー・スレート、マックス・シルヴェストリ、ゲイブ・リードマンがホストを務めるポッドキャスト『I Need You Guys』での議論だった可能性を示していた。



ザックは2月25日に配信が始まった同ドラマのリブート版でJ.D.ドリアン医師役に復帰している。



プライベートでは2024年にミュージシャンのフランシス・ホイットニーとの交際が報じられており、それ以前は2019年から2022年初頭まで女優のフローレンス・ピューと交際していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）