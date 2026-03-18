最も燃費が良いモデルの仕様とは？

2026年2月28日に始まったアメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、中東のホルムズ海峡が事実上の封鎖状態にあります。

ホルムズ海峡は世界各国、特にアジア諸国の原油調達における重要なルートです。

【画像】超カッコいい！ これが“一番低燃費”なトヨタ最新「“3列7人／8人乗り”ミニバン」の姿です！ 画像を見る（30枚以上）

日本では2025年末にガソリン税の暫定税率が廃止され、1リットルあたり25.1円の上乗せがなくなり、歓迎の声があがっていました。

しかしながら中東情勢の悪化にともない、再びガソリン価格が上昇に転じ、予断を許さない展開となっています。

そのような環境下において、燃費の良いクルマはガソリン代を抑えられる移動手段として、頼りになる存在といえるでしょう。

今回はトヨタのミドルサイズミニバン「ノア」の中で、最も燃費が良いグレードを紹介します。

初代ノアは2001年に姉妹車「ヴォクシー」とともに登場しました。落ち着いた印象を与えるノアに対し、ヴォクシーは個性的で存在感のあるフロントデザインを採用し、両車のキャラクターは明確に差別化されています。

現行型は2022年1月に登場した4代目で、8年ぶりのフルモデルチェンジによって全グレードが3ナンバーサイズへと統一されました。

日本自動車販売協会連合会（自販連）が発表する「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によれば、2026年2月の販売台数は6889台を記録し、ノアは第9位にランクインしています。

2025年9月の一部改良では、ボディカラーを全4色に整理し、オプションの設定内容を見直しました。また、一部の装備を標準化することで商品力を向上させています。

そんなノアのなかで、最も燃費性能に優れているのはHYBRID X 2WDです。ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm、ホイールベースは2850mm。

エクステリアは、上位モデル向けのエアロパーツではなく、シンプルで落ち着いたデザインのグリルやバンパーを採用しています。

足回りは樹脂製キャップ付きの16インチスチールホイールを装備。ボディカラーは3色から選べます。

インテリアカラーはダークグレーで、シートレイアウトは7人乗りと8人乗りを設定。シートの素材はファブリックを採用し、7人乗り仕様では折りたたみ式サイドテーブルとアームレストを備えたキャプテンシートが標準装備されています。

ステアリングは本革ではなくウレタン素材を使用。Xグレードの標準装備には電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能、フロントオートエアコンが含まれます。

なお、一部改良を受けて、助手席側のワンタッチスイッチ式パワースライドドアが標準装備化されました。

安全面では「トヨタセーフティセンス」の主要機能を標準搭載。ただし、Xグレードにはブラインドスポットモニターが非装備で、バックガイドモニターはオプション設定となっています。

パワートレインは1.8リッターハイブリッド、駆動方式はFF（2WD）です。燃費はWLTCモードで23.4km／Lと、ノアのラインナップの中で最も優れた数値を記録しています。

なお、価格（消費税込み、以下同）は7人乗り・8人乗り共通で318万2300円となっています。