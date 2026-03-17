修学旅行中の転覆事故…亡くなった生徒について 学校側が会見で語る

死亡した女子生徒は、英語が堪能で国際舞台での活躍を夢見ていたということです。

【写真を見る】【同志社国際高 辺野古転覆】死亡した女子生徒は英語が堪能 国際舞台での活躍を夢見ていた カウンセラーらが残された生徒の精神的ケアにあたる ２４日に保護者対象の説明会開催へ

３月１６日、沖縄県名護市辺野古の沖合で同志社国際高校の生徒ら２１人が乗る船２隻が転覆し、２年の女子生徒と船長の金井創さん（７１）が死亡。１４人が骨折や打撲などのけがをしました。

高校は１７日午前、会見を開きました。

（同志社国際高校 西田喜久夫校長）「（亡くなった生徒は）非常に優秀な生徒で、英語の力はネイティブ並みに話せる。将来は国際的な舞台で活躍することを夢見ていたと理解している」



生徒は修学旅行で平和学習中だったということで、同行している教職員とカウンセラーが、搬送された生徒や事故を目の当たりにした生徒らの精神的ケアを行っているということです。



（同志社国際高校 西田喜久夫校長）「心理的な部分でもメンタルケアをするためにカウンセリングの担当の先生にも生徒たちにどのように対応すべきか話していただいた」



高校は３月２４日に全校生徒の保護者を対象とする説明会を行う予定です。

現場は「流れ変わりやすく難しい」海域

第１１管区海上保安本部などによりますと、午前１０時すぎアメリカ軍・普天間基地の移設先とされる沖縄県名護市辺野古の沖合で、「平和丸」と「不屈」の２隻の船が転覆しました。

船には京都府京田辺市の同志社国際高校の生徒１８人を含む２１人が乗っていました。

全員が救助されましたが、意識不明の状態で搬送された同志社国際高校に通う１７歳の女子生徒と「不屈」の船長、金井創さん（7１）の死亡が確認されました。

また、ほかに２人がけがをしたということです。

女子生徒については救命胴衣の着用が確認されていて、金井さんについては「調査中」だということです。

高校によりますと、１４日から２年生の生徒約２７０人が３泊４日の日程で、沖縄へ平和学習のため修学旅行に訪れていて、１６日は７つのコースに分かれて研修を実施。うち１つがボートに乗って辺野古基地の建設現場を見学していたということです。

当時の海の状況は？船長経験者が語る現場の〝海域”とは…

転覆した２隻の船長を務めたことがある女性は。

（２０１４年～２０２２年 ２隻の船長経験 横山知枝さん）

「（転覆した海域は）ふだんでも流れが変わりやすく、本当に難しいところなので、技術も必要ですし、毎回緊張して通っていた」

事故当時、現場海域では約４メートルの風が吹いていて、波浪注意報が発表されていました。