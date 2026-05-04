4日未明、愛知県長久手市のコンビニエンスストアに軽自動車が突っ込む事故がありました。警察によりますと、4日午前4時ごろ長久手市よし池の「ローソン長久手古戦場駅前店」で、駐車しようとした軽自動車が店内に突っ込みました。この事故で店の入り口横のガラス1枚が割れたほか、店内のコーヒーマシンなどがなぎ倒されました。店内に客はおらず、店員と運転手にケガはありませんでした。軽自動車の運