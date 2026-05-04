奄美行きのフェリーの中で、下半身を露出した疑いで、自称介護士の男が逮捕されました。 公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、福岡県北九州市に住む自称介護士の男（61）です。 「船内に下半身を露出した男がいる」フェリーから通報 奄美海上保安部によりますと、男は５月３日午前２時から午前２時半ごろまでの間、鹿児島新港から名瀬港に向かっていたフェリーの中で、不特定多数の人が認識できる状態で下