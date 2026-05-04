福島県にある猪苗代湖で水上バイクが転覆する事故があり、県外から来ていた男性2人が病院に搬送されましたが、17歳の男性が死亡しました。事故があったのは、会津若松市湊町にある猪苗代湖の中田浜沖です。消防などによりますと、3日午後1時50分頃、県外から来ていた男性5人が水上バイク2台で湖面を走行していたところ、1台のバイクが転覆し、3人がバイクから投げ出されたということです。3人は、もう1台のバイクの同行者と他の遊