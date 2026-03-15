タレントの上沼恵美子（70）が15日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。新幹線でシートを思い切り倒していた大物歌手を実名で明かした。

上沼は「倒すだけ倒して、その後ろに乗っていたときはちょっと嫌だよね」と切り出し、ある時に新幹線に乗ると、すでに乗車していた自身の前の席の人が、シートを倒していたという。

上沼は「もう倒してはるわと思って。それがちょっと（座席が）緩んでいたんかな。もの凄く顔がちゃんと見える」と、後ろの席からも顔が見えてしまうほどの角度だったと説明。

共演の「ますだおかだ」の岡田圭右が「美容室みたいになっている？シャンプー台や！」と突っ込むと、上沼も「そう、シャンプー台。シャンプーしたくなんねん、こうやって。ヘッドスパ」と語った。

さらに「ず〜っとしゃべってて。歌手の加藤登紀子さんだってん」と明かし、「面識なかったからその時。“加藤登紀子さんやな”言うて。“倒しすぎやな”言うて」と、ヒソヒソ声で隣席の人と話す様子を見せ、「シャンプーしたったらよかった」と笑っていた。