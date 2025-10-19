「ますだおかだ」の岡田圭右（56）が19日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。自ら番組を降板した過去について語った。かつて番組MCに抜てきれたという岡田。「俺、競馬なんか全然知らんのに競馬番組にキャスティングされたんですよ。“俺、ちょっとそれはムリや”って言うたんですけど。スタッフが競馬場をリニューアルするから、競馬を知らない人にもどんどん広めてほしいということで。（初心者の視聴者と）