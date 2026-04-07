お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が、BSフジ「小峠英二の試乗最高！〜夢の一台次の一台〜」（後10・00）に出演。芸人の道に進む前に勤めていた意外な前職を明かした。レギュラー化の記念すべき第1回ゲストとして登場した岡田。憧れていた車は“デートカー”とも呼ばれ、男女問わず人気を博した80年代の名車「ホンダ・プレリュード」だった。横浜から江東区へ向かう車内のトークで、MCの小峠英二と互いのキャ