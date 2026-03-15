早咲きの桜はすでに都内でも見かけますが、ソメイヨシノはこれからが本番です。高知県や山梨県では、ソメイヨシノが数輪開花している樹もあるようです。週の後半は、関東から九州で、桜の開花ラッシュとなりそうです。この先の天気から、お花見におすすめな日をお伝えします。

春分の日20日(金)と21日(土)は、開花したての桜を楽しめそう

明日16日(月)と17日(火)は、晴れる所が多いでしょう。

ただ、関東沿岸部や、山梨県、静岡県は、朝晩を中心に雲が広がりやすく、所々で弱い雨が降りそうです。





お花見に何着ていく? 週の後半は暦通りの春本番の暖かさ

この先日中は、週の中頃までこの時期らしい気温でしょう。



週の後半は、平年よりやや高い所が多く、日差しの下では暖かく感じられそうです。



20日(金)春分の日と21日(土)の最高気温は、東海から九州で20℃近くまで上がる地域がありそうです。

日中は上着いらずでお花見を楽しめるでしょう。



朝晩はこの時期らしく冷え込みますので、夜桜見物の際は、暖かくしてお出かけください。

東京の標本木のソメイヨシノも順調につぼみ膨らむ 開花は21日(土)の予想

上の写真は、今日15日(日)の東京の標本木がある靖国神社の様子です。

膨らんでいる桜のつぼみが見られ、中には、花びらのピンク色が見えているものもあるようです。



日本気象協会では、東京のソメイヨシノは三連休の中日、21日(土曜日)に開花、28日(日)に満開を予想しています。



桜(ソメイヨシノ)の開花から満開までは、およそ1週間から10日で、北の地域になるほど、この期間は短くなると言われています。

お花見の期間は、地域や気温、天候によって毎年変化しますが、東京では、今週末から来週にかけて、お花見を楽しめそうです。