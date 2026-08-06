来週は台風15号が東日本・北日本を直撃か お盆期間中の交通に影響のおそれも

来週は台風15号が東日本や北日本に接近し、お盆期間中の帰省や旅行の交通に影響がでるおそれがあります。進路予想にはまだ幅がありますが、動向に注意…