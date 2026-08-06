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【速報】長野県で1時間に約100ミリの猛烈な雨 「記録的短時間大雨」発表
長野県池田町付近と松川村付近では、7日18時10分までの1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象防災速報(記録的短時間大雨)が発表されまし…
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夏の屋外ライブで活躍した持ち物！【熱中症予防指導員おすすめ】
夏の屋外ライブは、移動やグッズ購入、開演前の待機を含め、長時間暑さにさらされることがあります。直射日光や人混みで体に熱がこもりやすいため、熱…
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台風13号が再発達 非常に強い勢力で沖縄・奄美に接近 状況悪化の前に避難の検討を
台風13号は今日7日午後3時に再び非常に強い勢力になり、沖縄・奄美にかなり接近しています。明日8日朝にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、土…
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鳥取で39.6℃と酷暑日に迫る暑さ 35℃以上が続出で今年一番の高温も(7日)
今日7日(金)は「立秋」ですが、秋とは程遠く、高温記録が続出しました。鳥取や島根県の大田では最高気温が39.6℃と、観測史上1位の高温記録を更新した…
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【速報】沖縄県は今後3時間以内に線状降水帯発生のおそれ 7日15時10分発表
沖縄県本島北部では、今後3時間以内に線状降水帯が発生して、命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。自治体からの避難情報…
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関東のお盆は雨が続く 11日〜12日は台風15号の影響を受ける恐れ
お盆期間中の関東は雨の降りやすい日が続くでしょう。最高気温は30℃に届かない日が多く、猛暑からは解放されそうです。なお、11日(火・山の日)から12…
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お盆の高速道路 九州・沖縄は台風13号に警戒 11日頃は北日本で台風15号の影響
日本気象協会は「2026年のお盆期間(8月8日(土)〜16日(日))の高速道路への気象影響予測」を発表しました。8日(土)から10日(月)は九州南部や沖縄で台風1…
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来週は台風15号が東日本・北日本を直撃か お盆期間中の交通に影響のおそれも
来週は台風15号が東日本や北日本に接近し、お盆期間中の帰省や旅行の交通に影響がでるおそれがあります。進路予想にはまだ幅がありますが、動向に注意…
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野菜の相場予測 だいこん、はくさいは高値に じゃがいもは安値続く
日本気象協会は、8月10日週から17日週にかけての野菜の相場予測を発表しました。8月10日週から東京エリアでは、だいこんとはくさいの価格が高くなりそ…
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東海地方のお盆休みはにわか雨や雷雨に注意 厳しい暑さは続く 台風の影響は?
東海地方のお盆休みは、晴れる日が多いでしょう。ただ、湿った空気の影響で、大気の状態が不安定になりやすく、にわか雨や雷雨になる所がある見込みで…
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関東でも雨雲が発達 台風から離れていても雷雨・激しい雨に注意
今日7日は、台風13号から離れた関東などでも雨雲が発達しています。東北から九州は大気の状態が不安定で、太平洋側を中心に雷雨や激しい雨があるでし…
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今週末は突然の雨や雷雨に注意 12日頃は台風15号が東北に直撃する恐れも
東北地方は9日(日)頃にかけて、午後を中心ににわか雨や雷雨の所がありそうです。天気の急変に注意して下さい。また、来週は台風15号が東北地方を横断…
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台風15号の影響でお盆休みの週は関東や東北で雨が続く 2週間天気予報
北海道や東北、関東はお盆休みに雨の降る日が多いでしょう。台風15号は北日本に接近・上陸するおそれが出てきており、今後の台風情報に注意が必要です…
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台風13号が沖縄・奄美に最接近 明日8日にかけて暴風・土砂災害に厳重警戒
大型で強い台風13号の影響で、沖縄や奄美では暴風や大雨となっています。台風はこの先、移動速度が遅くなるため、影響が長引くでしょう。線状降水帯が…
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熊本県は台風13号の影響で風が強い 空気乾燥による火の取り扱い・急な雷雨に注意
今日7日の熊本県内は猛烈な暑さが続く中、台風13号の影響を受けるでしょう。今夜にかけては風がやや強く、天気が急変するおそれがあります。午前9時現…
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台風13号接近で沖縄・奄美は暴風や大雨 九州も風が強い 今日7日(金)の天気
今日7日は、台風13号が沖縄や奄美に接近するため、暴風や高波、大雨による土砂災害などに厳重に警戒が必要です。九州は風速15メートル以上の強風域に…
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7日は台風13号が沖縄や奄美に最接近 線状降水帯発生のおそれ 長時間の暴風・高波
今日7日は、台風13号が沖縄や奄美に最接近するでしょう。沖縄と奄美では猛烈な風や猛烈なしけとなる所があり、線状降水帯が発生するおそれもあります…
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【速報】台風13号 沖縄本島の一部が暴風域に入りました
7日(金)4時現在、大型で強い台風13号は、沖永良部島の東南東のおよそ160キロにあって、1時間におよそ20キロの速さで西へ進んでいます。沖縄県の沖縄本…
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【速報】台風13号 奄美大島が暴風域に入りました
7日(金)午前0時現在、大型で強い台風13号は南大東島の北約100キロにあって、1時間におよそ20キロの速さで西へ進んでいます。奄美大島が暴風域に入りま…
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【速報】沖縄地方・奄美地方 「線状降水帯」発生の可能性
沖縄地方と鹿児島県の奄美地方では、線状降水帯が発生して、大雨による災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。大雨に対する心構えを一段高…