自民党を大勝利に導いた高市早苗首相は、麻生太郎自民党副総裁に、衆院議長就任を繰り返し打診していたという。その真意とは？（文中敬称略）

【画像】大勝利の女神が旗を振れども周囲は踊らず

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衆院選での勝利を確信した1月下旬から、高市は麻生太郎自民党副総裁に衆院議長就任を繰り返し打診した。この人事は、安倍晋三政権で首相補佐官兼政務秘書官を務めた今井尚哉内閣官房参与の発案とされる。

「麻生を衆院議長に」の狙い

安定的な皇位継承に向けた皇室典範改正と、党是とする憲法改正に向けて「実力議長」が望ましいというのが表向きの理由だ。ただ、これまで三権の長である首相と衆院議長の両方を務めたのは、幣原喜重郎だけ。幣原の首相就任は大日本帝国憲法下の大命降下によるものであり、現行憲法下で首相と議長に就任した例はない。

真の狙いは、麻生を“封じ込める”ためだ。麻生は党内で唯一残る派閥を率いており、消費税減税にも慎重な態度を崩さない。そもそも衆院解散にあたって、高市は解散の記者会見当日まで、麻生には直接は伝えていなかった。



（左から）麻生太郎自民党副総裁、高市早苗首相、鈴木俊一幹事長 ©時事通信社

麻生も高市サイドの狙いは百も承知だ。打診にまんざらでもない表情を浮かべる場面もあったが、衆院選投開票翌日の2月9日、党本部で高市と向き合い、「ありがたい申し出だが、お断りする。300議席以上となり党内に目配りする必要がある」と固辞した。代わりに、麻生派事務総長の森英介元法相を推薦し、高市も受け入れざるをえなかった。

“高市人事”の矛先は、衆院議院運営委員長の浜田靖一、党国会対策委員長の梶山弘志の首にも向けられた。

浜田は昨年の臨時国会で、野党の反発を考慮して与党提出の衆院議員定数削減法案の審議入りに後ろ向きだったからだ。さらに、高市と違って選択的夫婦別姓の導入に前向きなことも背景にあるとされる。

だが、官邸筋は「最大の理由は衆院本会議場の閣僚席での『水飲み』問題だった」と明かす。昨年の臨時国会で首相サイドが閣僚席での水分補給を要望したところ、浜田は答弁の際には飲めるのだからと、従来通りの運用を譲らなかったのだ。実際に、浜田から山口俊一元沖縄北方担当相に交代するや、2月20日の議運委理事会で閣僚席での水分補給が認められた。

国対委員長の梶山について、高市は臨時国会で野党に譲りすぎだと不満だった。特別国会では2026年度予算案審議をスピードアップしたい。高市は衆院選直後、鈴木俊一幹事長に「萩生田光一幹事長代行を国対委員長にしたい」と持ちかけた。鈴木は「新人議員も増えて、萩生田がいないと新人研修も含めた党のガバナンスに不備が出る」とにべもない。諦めきれない高市は萩生田に「鈴木さんに断られたので、自ら国対委員長に名乗り出てほしい」と直談判。ところが、萩生田も「梶山さんが悪かったわけではなく、少数与党だったから仕方のないこと。梶山さんに取って代わるのは申し訳ない。与野党の調整には汗をかくので」と固辞した。

木原官房長官の強硬姿勢

それでも予算審議の短縮方針を譲れない高市は、2月13日に梶山、萩生田、松山政司参院議員会長、石井準一参院幹事長、磯粼仁彦参院国対委員長ら、国会運営のキーマンを官邸に呼びつけ、予算の年度内成立を目指すように指示した。解散総選挙で審議入りが1か月遅れており、国対関係者は4月30日前後の予算成立を想定していた。国会は前例踏襲で動く。第二次安倍政権でも予算案は衆院で80時間前後は審議しており、「土日も審議しない限り、非現実的な指示」（国対関係者）だ。

だが、旗を振るのは世紀の大勝利に導いたジャンヌ・ダルクだ。政策を実現するスピードを最優先する高市は、世論もそれを望んでいると信じて疑わない。「国民生活のため」との正論に対して、国会運営の常識など旧弊でしかない。衆院選後、政府内で存在感を高める官房長官の木原稔も「予算案に反映された高市路線は選挙で民意を得ている。与党大勝でマインドのリセットが必要だ」と強硬姿勢を崩さない。

※この続きでは、高市政権の行く手に潜む“落とし穴”を解説しています。約4700字は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年4月号に掲載されています（赤坂太郎「ジャンヌ・ダルク高市の政治ベタ」）。

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（赤坂 太郎／文藝春秋 2026年4月号）