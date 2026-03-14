レトロとモダンが融合

バイク、クルマのカスタムパーツ企画や製造、輸入・販売を行うプロトは、イタリアのボローニャを拠点とするバイクブランド「Morbidelli（モルビデリ）」の中型モデル「C252V」の取り扱いを開始します。

このモデルは、プロトが提唱する「NEW AGE CRUISER」というコンセプトを体現する一台として展開され、近年、日本で高まっている中小排気量クルーザーの需要を受け「新しい時代のライフスタイル」を提案する商品として位置づけられています。

【画像】超カッコいい！ これがレトロとモダンを両立するモルビデリ「C252V」です！ 画像で見る（16枚）

C252Vは“Modern V-Twin, Classic Soul.”をコンセプトに掲げ、オーセンティックなクルーザースタイルと現代的な装備を融合させています。

外観は、Vツインエンジン、前後16インチタイヤ、大型の丸型ヘッドライト、そして二本出しのエキゾーストといった王道のデザインが特徴です。特に、左右独立管としたロングマフラーは、低く歯切れのよい排気音を響かせ、ライディング時の高揚感を高めます。

心臓部には、排気量249.1ccの水冷V型2気筒エンジンを搭載しています。このエンジンは最高出力25.48 hp／9000rpm、最大トルク25 N・m／5500rpmを発揮し、スムーズな加速とVツインならではの魅力的なサウンドを両立させています。

シャシーは、ダブルクレードルのスチールフレームに強化されたTバースタイルのハンドルバーを組み合わせ、剛性と安定したハンドリングを両立させています。

足回りには、フロントに倒立フォーク、リアにプリロード調整機能付きのデュアルショックアブソーバーを装備し、市街地からツーリングまで安定した乗り心地を提供します。ブレーキはフロントに320mm、リアに260mmの大型ディスクブレーキを搭載しています。

駆動方式には、静粛性とメンテナンス性に優れるベルトドライブを採用。さらにシフトダウン時のショックを和らげるスリッパークラッチも備え、スムーズで快適なライディングをサポートします。

また、灯火類はヘッドライト、テールライト、ウインカーのすべてにLEDを採用。特徴的なデイタイムランニングライト（DRL）が、日中の視認性とデザイン性を両立させています。

コックピット中央には、レトロモダンなデザインの丸型フルカラーLCDディスプレイが配置され、視認性にも優れています。メーターにはUSB充電ポートも付属し、現代のニーズに対応します。

クラスを超えた迫力あるスタイルながら、シート高は690mmと低く抑えられており、低重心な設計と200kgというバランスの良い車両重量と相まって、優れた扱いやすさを実現しています。取り回しも容易なため、乗り手を選ばないパッケージングも魅力の一つです。

クラシカルな見た目とは裏腹に、ライダーをサポートする装備も充実しています。安全装備として、Bosch製のデュアルチャンネルABSとトラクションコントロール（TCS）を搭載し、滑りやすい路面での走行安定性を高めます。

C252Vの価格（消費税込、予価）は75万9000円となっています。